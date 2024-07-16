В "Укргидроэнерго" назвали худший сценарий, в случае подрыва Киевской ГЭС

Как пояснил Сирота, крупнейшие украинские ГЭС почти невозможно разрушить извне. Для этого врагу пришлось бы залететь на территорию Украины на самолетах и сбросить на них несколько авиационных бомб.

"Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, далеко от линии фронта, поэтому авиация врага вряд ли сможет приблизиться. Это крайне маловероятный сценарий. Каховскую ГЭС они смогли взорвать изнутри, потому что она была ими оккупирована. Завезли туда сотни килограммов взрывчатки», - добавил он.

В то же время гендиректор "Укргидэнерго" отметил, что если бы это произошло, то катастрофических последствий ожидать не стоит, поскольку в худшем случае это грозит «подтоплением подвалов в некоторых районах Киева».

"В случае значительного повреждения от ракет может произойти срабатывание водохранилища - люди в приближенных населенных пунктах останутся без воды. Но катастрофических последствий, как в Херсонской области, не будет. Несколько ракетных ударов в одно место могут пробить отверстие в дамбе, откуда будет выходить вода. В Каховской ГЭС была практически разрушена вся станция и 12 водосливных затворов. Это была очень большая утечка. Такого ракетными ударами достичь невозможно", - пояснил Сирота.

Что предшествовало

Недавно представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина якобы намерена разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

По ее словам, Украина планирует это сделать, чтобы «снова придумать историю» для международного сообщества, обвинив Россию в военных преступлениях и попросить Запад о новой военной помощи.

Украинский МИД также отреагировал на заявление Захаровой, отвергая эти безосновательные обвинения как абсурдные.