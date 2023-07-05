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"Укргаздобыча" запустила в работу три высокопроизводительные скважины

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Украина, Среда 05 июля 2023 11:55
"Укргаздобыча" запустила в работу три высокопроизводительные скважины Фото: "Укргаздобыча" запустила три скважины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" запустила в работу три высокопроизводительных скважины с суммарным дебитом 425 тыс. кубометров газа в сутки. Две из них новые, третья получили новую жизнь после капитального ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

По данным пресс-службы, две новые скважины "Укргаздобыча" пробурила на старом месторождении. Результат стал возможным благодаря анализу и использованию построенной 3D модели. Такие подходы позволили суммарно запустить на месторождении 10 новых скважин, суточная добыча которых превысила 3 млн кубометров.

Еще одна скважина, на которой провели капитальный ремонт, работает на месторождении почти с 30-летней историей. До выполнения ремонтных работ добыча газа из нее была незначительной, но после перевода ее на вышележащий горизонт скважина увеличила добычу в десятки раз.

По данным "Укргаздобычи", компания за первое полугодие 2023 года ввела в эксплуатацию уже 11 высокопроизводительных скважин с добычей более 100 тыс. куб. м в день каждая. Четыре из них дают более 300 тысяч куб. м в день.

"Это те показатели, которые постепенно приближают нас к поставленной цели – увеличение добычи газа", - отметил Олег Толмачев, и.о. генерального директора "Укргаздобычи".

Планы "Нафтогаза"

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украина может пройти отопительный сезон 2023-2024 годов впервые без импорта газа.

По его словам, в 2023 году НАК планирует добыть 13,5 млрд кубометров газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков.

В апреле Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз" начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) оценили потребности "Нафтогаза" в импорте газа в следующем отопительном сезоне в 2 млрд кубометров.

Правительство определило, что к началу отопительного сезона в ПХГ должно быть чуть более 14 млрд кубометров.

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