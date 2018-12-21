С "Укргаздобычи" уволили чиновников, уличенных в коррупции

Фото: "Укргаздобыча" (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Компания обещает сотрудничать со следствием

Директора по подготовке и транспортировке газа В. Гордиенко и начальника механико-энергетического департамента В. Никитина, которых накануне уличили в систематическом получении откатов, уволили из "Укргаздобычи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил, что компания будет сотрудничать со следствием во время расследования этого дела.

"Мы активно сотрудничаем со следствием и будем принимать все законные меры, чтобы эти лица понесли справедливое наказание в случае, если их вина будет доказана", - сказал он.

Напомним, вчера, 20 декабря, правоохранители задержали двух должностных лиц "Укргаздобычи", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ. Предварительно известно, что за период сентября-декабря они получили 16 млн 840 тыс грн.

Чиновников задержали при получении очередного транша в 9 млн гривен. Они пытались выбросить деньги в окно.

РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачила на систематическом взяточничестве работников "Укрзализныци", которые организовали схему хищения грузов на железной дороге.