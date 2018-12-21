З "Укргазвидобування" звільнили чиновників, викритих у корупції

Фото: "Укргазвидобування" (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Компанія обіцяє співпрацювати зі слідством

Директора з підготовки та транспортування газу О. Гордієнка та начальника механіко-енергетичного департаменту В. Микитина, яких напередодні викрили у систематичному отриманні відкатів, звільнили з "Укргазвидобування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що компанія буде співпрацювати зі слідством під час розслідування цієї справи.

"Ми активно співпрацюємо зі слідством та будемо вживати всіх законних заходів, аби ці особи понесли справедливе покарання в разі, якщо їхня провина буде доведена", - сказав він.

Нагадаємо, учора, 20 грудня, правоохоронці затримали двох посадовців "Укргазвидобування", які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення. Попередньо відомо, що за період вересня-грудня вони отримали 16 млн 840 тис грн.

Чиновників затримали при отриманні чергового траншу в 9 млн гривень. Вони намагалися викинути гроші у вікно.

РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрила на систематичному хабарництві працівників "Укрзалізниці", які організували схему розкрадання вантажів на залізниці.