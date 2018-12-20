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Чиновников "Укргаздобычи" задержали за получение откатов

Новости » Политика    20.12.2018 - 17:58
Чиновников "Укргаздобычи" задержали за получение откатов
Фото: попытка чиновников выбросить деньги в окно (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Их разоблачили во время получения 9 млн гривен

Правохранители задержали двух должностных лиц "Укргаздобычи", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

Как отмечается, следствие установило, что в течение сентября-декабря начальник механико-энергетического департамента "Укргаздобыча" В. Микитин и директор по подготовке и транспортировке газа В. Гордиенко получили 16 млн 840 тыс грн.

"При получении очередного транша в 9 млн гривен злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия. Подаренный чиновнику Ленд Крузер тоже учтем", - написал Луценко.

Фото: обнаружены средства (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, правоохранители разоблачили во взяточничестве одного из руководителей Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). При решении вопроса о предоставлении в аренду спецтехники предприятия - экскаватора для проведения землеустроительных работ чиновник требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 44 тыс. гривен.

РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачила на систематическом взяточничестве сотрудников охраны "Укрзализныци", которые организовали схему хищения грузов на железной дороге.

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