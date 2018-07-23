"Укргаздобыча" в текущем году планирует нарастить объемы бурения на 33%

На конец текущего года "Укргаздобыча" планирует увеличить количество буровых втрое

Компания "Укргаздобыча" планирует нарастить объемы бурения в 2018 году на 33% - до 320 тыс. м против 240 тыс. м годом ранее. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил директор по добыче компании Юрий Нагорняк, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Нагорняк отметил, что в прошлом году буровое управление "Укрбургаз" пробурило 240 тыс. м, а в 2016 г. - 200 тыс. м.

"В этом году - 320 тысяч. м, то есть идет наращивание", - сообщил он.

В свою очередь, директор по добычи "Укргаздобыча" также добавил, что буровое управление ежегодно наращивает план бурения на 30-40%.

Кроме того, как отметил, начальник департамента бурения УГВ Михаил Падучак, на конец текущего года компания планирует увеличить количество буровых втрое.

"На конец 2018 у нас будет 25 буровых. По состоянию на сейчас - 8. В 2017 году было - 2", - сказал Падучак.

Напомним, ранее сообщалось, что добыча газа в Украине в первом полугодии снизилась на 1%.