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Видобуток газу в Україні знизився на 1% в першому півріччі

НовиниЕнергетика    02.07.2018 - 10:16
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видобуток природного газу в Україні в січні-червні 2018 року склав 10 202,3 млн куб. м

У січні-червні 2018 року видобуток природного газу в Україні, за оперативними даними, склав 10 202,3 млн куб. м, що на 0,93% (95,7 млн куб. м) менше, ніж за аналогічний період 2017 р. Про це свідчать статистичні дані оператора ГТС компанії "Укртрансгаз".

Як повідомляється, держкомпанія "Укргазвидобування" в першому півріччі збільшила видобуток на 0,8% (59 млн куб. м) до 7,54 млрд куб. м., "Укрнафта" - знизила на 15% (91,1 млн куб. м) до 520,2 млн куб. м, приватні компанії - знизились на 2,8% (62,8 млн куб. м) - до 2,15 млрд куб. м.

"Середньодобовий видобуток протягом січня-квітня знижувалася місяць до місяця і перейшла до зростання тільки в травні. При цьому якщо в січні 2018 р. середньодобовий видобуток газу в країні становила 57,8 млн куб. м, то за підсумками червня - 56,6 млн куб. м", - йдеться в повідомленні.

За підсумками червня вперше за останні півроку збільшилася середньодобовий видобуток АТ "Укргазвидобування", яка склала 41,6 млн куб м проти 41,3 млн куб. м в травні.

Приватні компанії другий місяць поспіль демонструють зростання добової видобутку, який за підсумками червня склав 2,8%.

Середньодобовий видобуток газу "Укрнафтою" в червні склала 2,91 млн куб. м, що на 51 тис. куб. м більше, ніж у травні (2,86 млн куб. м).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" в липні цього року планує здійснити закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств за ціною 7 629,00 гривень за тис. кубометрів (без ПДВ).

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Теги публікації: Укртрансгаз, Укргаздобыча, газ, Укрнафта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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