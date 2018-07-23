"Укргазвидобування" цього року планує наростити обсяги буріння на 33% 

На кінець поточного року "Укргазвидобування" планує збільшити кількість бурових втричі

Компанія "Укргазвидобування" планує наростити обсяги буріння у 2018 році на 33% - до 320 тис. м проти 240 тис. м роком раніше. Про це сьогодні під час круглого столу повідомив директор з видобутку компанії Юрій Нагорняк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Нагорняк зазначив, що минулоріч бурове управління "Укрбургаз" пробурило 240 тис. м, а у 2016 р. - 200 тис. м.

"Цього року - 320 тис. м, тобто йде нарощування", - повідомив він.

У свою чергу, директор з видобутку "Укргазвидобування" також додав, що бурове управління щороку нарощує план буріння на 30-40%.

Крім того, як зазначив, начальник департаменту буріння УГВ Михайло Падучак, на кінець поточного року компанія планує збільшити кількість бурових втричі.

"На кінець 2018 у нас буде 25 бурових. Станом на зараз - 8. У 2017 році було - 2", - сказав Падучак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видобуток газу в Україні в першому півріччі знизилася на 1%.