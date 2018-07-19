"Укргазбанк" на условиях лизинга профинансировал создание ж/д вагонов для агрохолдинга

Каждый вагон может перевозить около 70,5 тонн зерновых, около 118 м³

"Укргазбанк" на условиях лизинга профинансировал украинскую агропромышленную компанию LNZ Group для создания собственного парка из 108 современных железнодорожных вагонов-зерновозов для перевозки зерна и других пищевых грузов. Об этом сообщил председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Модель вагона 2017 года разработал "Опытно-механический завод "Карпаты". Каждый вагон может перевозить около 70,5 тонн зерновых, около 118 м³. Из имеющихся в Украине зарегистрированных вагонов, это одни из самых больших.

По словам Шевченко, специальная программа финансового лизинга с максимально лояльными условиями, упрощенной процедурой оформления и индивидуальными графиками выплаты кредита еще раз свидетельствует о заинтересованности государственного банка во взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве с бизнесом.

"Мы постоянно совершенствуем и работаем над новыми программами по стимулированию эффективности бизнеса и приданию ему большей свободы и возможностей. Создание собственного парка вагонов-зерновозов сделает компанию более мобильной и автономной. Программа финансового лизинга от "Укргазбанка" направлена на эффективное развитие бизнеса на условиях взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества. Финансирование LNZ Group осуществляется в национальной валюте сроком на 5 лет и первым взносом в 25% от стоимости переданных железнодорожных вагонов с индивидуальными графиками оплаты. Поэтому, при выплате кредита, владельцы не почувствуют никакой дополнительной нагрузки на бюджет и смогут уверенно развивать свой бизнес", - отметил Шевченко.

Новый автопарк позволит компании оптимизировать затраты на логистику зерна, снизить потери при хранении, избавиться от зависимости от других элеваторов и оперативно отгружать зерновые культуры.

Напомним, с 2017 года "Укргазбанк" предоставляет услугу финансового лизинга. Коммунальные предприятия Запорожья, Житомира, Хмельницкого и Львова уже модернизировали свои парки пассажирского транспорта с помощью лизинга от "Укргазбанка".