"Укргазбанк" на умовах лізингу профінансував створення залізничних вагонів для агрохолдингу

Кожен вагон може перевозити близько 70,5 тонн зернових, близько 118 м3

"Укргазбанк" на умовах лізингу профінансував українську агропромислову компанію LNZ Group для створення власного парку з 108 сучасних залізничних вагонів-зерновозів для перевезення зерна та інших харчових вантажів. Про це повідомив голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Модель вагона 2017 року розробив "Дослідно-механічний завод "Карпати". Кожен вагон може перевозити близько 70,5 тонн зернових, близько 118 м3. З наявних в Україні зареєстрованих вагонів, це одні з найбільших.

За словами Шевченка, спеціальна програма фінансового лізингу з максимально лояльними умовами, спрощеною процедурою оформлення та індивідуальними графіками виплати кредиту ще раз свідчить про зацікавленість державного банку по довгостроковому взаємовигідному співробітництві з бізнесом.

"Ми постійно вдосконалюємо і працюємо над новими програмами по стимулюванню ефективності бізнесу і надання йому більшої свободи і можливостей. Створення власного парку вагонів-зерновозів зробить компанію більш мобільною та автономної. Програма фінансового лізингу від "Укргазбанку" спрямована на ефективний розвиток бізнесу на умовах взаємовигідного довгострокового співробітництва. Фінансування LNZ Group здійснюється в національній валюті строком на 5 років і першим внеском 25% від вартості переданих залізничних вагонів з індивідуальними графіками оплати. Тому, при виплаті кредиту, власники не відчують ніякої додаткової навантаження на бюджет і зможуть впевнено розвивати свій бізнес", - зазначив Шевченко.

Новий автопарк дозволить компанії оптимізувати витрати на логістику зерна, знизити втрати при зберіганні, позбавитися від залежності від інших елеваторів і оперативно відвантажувати зернові культури.

Нагадаємо, з 2017 року "Укргазбанк" надає послугу з фінансового лізингу. Комунальні підприємства Запоріжжя, Житомира, Хмельницького та Львова вже модернізували свої парки пасажирського транспорту з допомогою лізингу від "Укргазбанку".