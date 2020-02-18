"Укргазбанк" предоставил финансовый лизинг для концерна "Городские тепловые сети" Запорожья

Иллюстративное фото (ukrgasbank.com)

Объем сделок государственного "Укргазбанка" с коммунальным сектором превысил 1 млрд грн

АБ "Укргазбанк" предоставил финансовый лизинг для концерна "Городские тепловые сети" города Запорожье на закупку 19 единиц коммунальной техники на общую сумму 16,5 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе банка.

Так, за эти средства было приобретено 4 легковых автомобиля RENAULT, 4 экскаваторов-погрузчиков разной комплектации, а также 11 ремонтных автомастерских. В целом же объем сделок государственного "Укргазбанка" с коммунальным сектором превысил 1 млрд грн.

Как сообщают в пресс-службе, в целом в 2019 году "Укргазбанк" предоставил финансирование муниципалитетам более 3,7 млрд грн, которые будут потрачены на закупку нового транспорта в украинских городах, ремонт дорог, утепление образовательных и медицинских учреждений и т.д.

"Коммунальщики нуждаются в поддержке, именно поэтому мы предлагаем простую программу финансового лизинга с максимально удобными и лояльными условиями финансирования, которая без лишней нагрузки на бюджет помогает обновить городской транспорт. Это уникальные условия, которые сегодня не предоставляет ни один украинский банк, а также действительно легкий способ получить современный качественный транспорт", - утверждает председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

В пресс-службе добавляют, что банк плодотворно сотрудничает с муниципалитетами по всей стране. Например, в Энергодаре "Укргазбанк" профинансировал развитие инфраструктуры города, где кредитные средства власти направили на капитальный ремонт дорожного покрытия главных улиц, чтобы те соответствовали экологическим стандартам и были удобными и безопасными для передвижения.

"В Виннице "Укргазбанк" и Visa запустили систему оплаты проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах с помощью современного и удобного способа - бесконтактных банковских карт. Однако львиная доля проектов - это, все же, модернизация транспорта. На условиях лизинга "Укргазбанк" профинансировал украинские коммунальные предприятия на приобретение нового современного городского транспорта и спецтехники", - резюмировали в банке.

Как писало РБК-Украина, по словам председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, новый эко-депозит банка, средства которого направляются исключительно на финансирование экологических проектов в Украине, стал наиболее популярной депозитной программой среди клиентов "Укргазбанка".