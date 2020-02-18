"Укргазбанк" надав фінансовий лізинг для концерну "Міські теплові мережі" Запоріжжя

Ілюстративне фото (ukrgasbank.com)

Обсяг угод державного "Укргазбанку" з комунальним сектором перевищив 1 млрд грн

АБ "Укргазбанк" надав фінансовий лізинг для концерну "Міські теплові мережі" міста Запоріжжя на закупівлю 19 одиниць комунальної техніки на загальну суму 16,5 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу банку.

Так, за ці кошти було придбано 4 легкових автомобілі RENAULT, 4 екскаваторів-навантажувачів різної комплектації, а також 11 ремонтних автомайстерень. В цілому ж обсяг угод державного "Укргазбанку" з комунальним сектором перевищив 1 млрд грн.

Комунальники потребують підтримки, саме тому ми пропонуємо просту програму фінансового лізингу з максимально зручними та лояльними умовами фінансування, що без зайвого навантаження на бюджет допомагає оновити міський транспорт. Це унікальні умови, які сьогодні не надає жоден український банк, а також дійсно легкий спосіб отримати сучасний якісний транспорт", - стверджує голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Як повідомляють в прес-службі, загалом у 2019 році "Укргазбанк" надав фінансування муніципалітетам на понад 3,7 млрд грн, які будуть витрачені на закупівлю нового транспорту в українських містах, ремонт доріг, утеплення закладів освіти та медичних установ тощо.

"Комунальники потребують підтримки, саме тому ми пропонуємо просту програму фінансового лізингу з максимально зручними та лояльними умовами фінансування, що без зайвого навантаження на бюджет допомагає оновити міський транспорт. Це унікальні умови, які сьогодні не надає жоден український банк, а також дійсно легкий спосіб отримати сучасний якісний транспорт", - стверджує голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

В прес-службі додають, що банк плідно співпрацює із муніципалітетами по всій країні. Наприклад, в Енергодарі "Укргазбанк" профінансував розвиток інфраструктури міста, де кредитні кошти влада спрямувала на капітальний ремонт дорожнього покриття головних вулиць, аби ті відповідали екологічним стандартам і були зручними та безпечними для пересування.

"У Вінниці "Укргазбанк" та Visa запустили систему оплати проїзду в тролейбусах, трамваях та автобусах за допомогою сучасного та зручного способу - безконтактних банківських карток. Проте левова частка проектів - це, все ж таки, модернізація транспорту. На умовах лізингу "Укргазбанк" профінансував українські комунальні підприємства на придбання нового сучасного міського транспорту та спецтехніки", - резюмували в банку.

Як писало РБК-Україна, за словами голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка, новий еко-депозит банку, кошти якого спрямовуються виключно на фінансування екологічних проектів в Україні, став найбільш популярною депозитною програмою серед клієнтів "Укргазбанку".