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"Укрепит позвоночник переговоров": Кравчук хочет присоединения США в "нормандский формат"

Автор: Инна Собора

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук объяснил, почему выступает за расширение "нормандского формата" за счет США. По его мнению, присутствие США "укрепит позвоночник" переговоров.

Об этом Кравчук сказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Россия не слушает европейских политиков.

"Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров... Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате (нормандском, - ред.) укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться", – сказал Кравчук.

Он также отметил, что для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех его участников. В то же время, по словам Кравчука, Россия не имеет оснований отказать США в участии в переговорах.

Ранее Кравчук заявлял, что присутствие представителя США на встрече в нормандском формате. По мнению Кравчука, это заставит Россию идти на уступки.

Напомним, в Офисе президента считают важной присутствие США в переговорах по Донбассу. Речь не только о "Нормандию", но и о минский формат.

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