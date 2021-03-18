"Зміцнить хребет переговорів": Кравчук хоче приєднання США в "нормандський формат"

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук пояснив, чому виступає за розширення "нормандського формату" за рахунок США. На його думку, присутність США "зміцнить хребет" переговорів.

За його словами, Росія не слухає європейських політиків.

"Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність в даному разі США у форматі (нормандському, - ред.) зміцнить хребет цієї організації і Росія відчує, що там знаходиться одна з найсильніших, наймогутніших країн світу і що з нею потрібно рахуватися", – сказав Кравчук.

Він також зазначив, що для розширення переговорного процесу, потрібна згода усіх його учасників. Водночас, за словами Кравчука, Росія не має підстав відмовити США в участі у переговорах.