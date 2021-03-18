"Зміцнить хребет переговорів": Кравчук хоче приєднання США в "нормандський формат"

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук пояснив, чому виступає за розширення "нормандського формату" за рахунок США. На його думку, присутність США "зміцнить хребет" переговорів.
Про це Кравчук сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, Росія не слухає європейських політиків.
"Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність в даному разі США у форматі (нормандському, - ред.) зміцнить хребет цієї організації і Росія відчує, що там знаходиться одна з найсильніших, наймогутніших країн світу і що з нею потрібно рахуватися", – сказав Кравчук.
Він також зазначив, що для розширення переговорного процесу, потрібна згода усіх його учасників. Водночас, за словами Кравчука, Росія не має підстав відмовити США в участі у переговорах.
Раніше Кравчук заявляв, що присутність представника США на зустрічі у нормандському форматі. На думку Кравчука, це змусить Росію йти на поступки.
Нагадаємо, в Офісі президента вважають важливою присутність США в переговорах щодо Донбасу. Мова не лише про "Нормандію", але й про мінський формат.