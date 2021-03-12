На нормандской встрече обязательно должен быть представитель США, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает необходимым присутствие представителя США на встрече в нормандском формате . По мнению Кравчука, это заставит Россию идти на уступки.

По словам Кравчука, США являются единственным государством, с которым будет считаться Россия.

"Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится. А (США - ред.) единственная страна в мире, с которой она будет считаться... И Байден говорил, что не позволит России нарушать нормы международного права в отношении Украины. Таким образом, присутствие там США могло бы дать нормандскому формату больше влияния и силы", - пояснил он.

Кравчук добавил, что на встрече в нормандском формате обязательно должен быть представитель США, но не обязательно президент. Это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.

Вопрос привлечения США к нормандскому формату уже не впервые поднимается украинскими политиками. Однако, как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, все упирается в позицию России, поскольку расширение действующего формата требует согласия всех сторон переговоров. Сейчас сторонами "Нормандии" являются Украина, Германия, Франция и Россия.