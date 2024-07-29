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"Укренерго" звернулося до українців з важливим проханням

Фото: голова "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Енергетики продовжують працювати над ремонтом пошкоджених енергооб'єктів. Щоб зменшити навантаження на енергосистему варто перенести енергоспоживання на денні години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Кудрицький нагадав, що обмеження енергопостачання на завтра не заплановані.

"Укренерго" наразі не прогнозує планових відключень. Спекотна погода відступила на 10 градусів вниз, минулого тижня з планового ремонту вийшли додаткові генеруючі потужності. Споживачі отримали перепочинок на певний час", - пояснив він.

Водночас він зауважив, що енергетики продовжують працювати, продовжуються ремонтні роботи на пошкоджених обʼєктах, зводиться захист. Енергосистему готують до зими.

"До всіх одне прохання - якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ої до 15-ої. В цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій. І, будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку", - наголосив він.

 

Нагадаємо, Кудрицький повідомив, що ремонт на енергетичних об'єктах після атак росіян дозволяє прискорити те, що вони захищені спеціальними спорудами.

Детальніше про ситуації зі світлом в Україні, та що вплинуло на покращення, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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