"Укренерго" звернулося до українців з важливим проханням

Кудрицький нагадав, що обмеження енергопостачання на завтра не заплановані.

"Укренерго" наразі не прогнозує планових відключень. Спекотна погода відступила на 10 градусів вниз, минулого тижня з планового ремонту вийшли додаткові генеруючі потужності. Споживачі отримали перепочинок на певний час", - пояснив він.

Водночас він зауважив, що енергетики продовжують працювати, продовжуються ремонтні роботи на пошкоджених обʼєктах, зводиться захист. Енергосистему готують до зими.

"До всіх одне прохання - якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ої до 15-ої. В цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій. І, будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку", - наголосив він.