"Укрэнерго" обратилось к украинцам с важной просьбой

Кудрицкий напомнил, что ограничения энергоснабжения на завтра не запланированы.

"Укрэнерго" пока не прогнозирует плановых отключений. Жаркая погода отступила на 10 градусов вниз, на прошлой неделе из планового ремонта вышли дополнительные генерирующие мощности. Потребители получили передышку на некоторое время", - пояснил он.

В то же время он отметил, что энергетики продолжают работать, продолжаются ремонтные работы на поврежденных объектах, возводится защита. Энергосистему готовят к зиме.

"Ко всем одна просьба - если есть возможность, перенесите энергопотребление сейчас на дневные часы, с 11 до 15 часов. В это время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций. И, пожалуйста, привыкайте к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Эта привычка всем нам понадобится осенью и зимой", - подчеркнул он.