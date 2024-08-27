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"Укренерго" зробило заяву про графіки відключень: скільки не буде світла

Фото: Графіки відключень світла будуть діяти в три та чотири черги(Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні, 27 серпня, в усіх регіонах України будуть діяти заходи обмеження споживання електроенергії. Одночасно світла не буде щонайменше у половини українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"З 6:00 до 11:00 і з 15:00 до 21:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, в інші періоди доби - по три черги", - йдеться в повідомленні.

Ознайомитись із графіками відключень на сьогодні можна на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах, додали в прес-службі.

Як зазначили в "Укренерго", вчора, 26 серпня, ворог здійснив наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. "Ремонтні бригади "Укренерго" вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюватимуть 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в домівки українців", - йдеться в повідомленні.

Споживання залишається високим. Вчора, 26 серпня, станом на 8:00 (ще до початку застосування обмежень) воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня, у п’ятницю, 23 серпня, в цей же час, повідомили в компанії.

Відключення світла

Раніше, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що планові графіки відключень світла в Україні запровадили, щоб стабілізувати систему після масованої атаки росіян 26 серпня. Представник Міненерго повідомила, що зараз відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах і там, де це можливо, енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми. "Сподіваємось відмовитись або послабити графіки відключень", - додала вона.

 

Споживачі кожної області поділені на шість черг, які споживають певну кількість мегават. Умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.

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УкренергоВідключеня світла