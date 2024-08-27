"Укрэнерго" сделало заявление о графиках отключений: сколько не будет света

"С 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в другие периоды суток - по три очереди", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиками отключений на сегодняшний день можно на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях, добавили в пресс-службе.

Как отметили в "Укрэнерго", вчера, 26 августа, враг совершил самую масштабную с начала войны ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. "Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже начали аварийно-восстановительные работы. Энергетики будут работать 24/7, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.

Потребление остается высоким. Вчера, 26 августа, по состоянию на 8:00 (еще до начала применения ограничений) оно было на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день, в пятницу, 23 августа, в это же время, сообщили в компании.

Отключения света

Ранее, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что плановые графики отключений света в Украине ввели, чтобы стабилизировать систему после массированной атаки россиян 26 августа. Представитель Минэнерго сообщила, что сейчас происходит оценка повреждений на всех объектах и там, где это возможно, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть нормальную работу энергосистемы. "Надеемся отказаться или ослабить графики отключений", - добавила она.