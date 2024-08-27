"Укрэнерго" сделало заявление о графиках отключений: сколько не будет света

Сегодня, 27 августа, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. Одновременно света не будет как минимум у половины украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"С 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в другие периоды суток - по три очереди", - говорится в сообщении.
Ознакомиться с графиками отключений на сегодняшний день можно на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях, добавили в пресс-службе.
Как отметили в "Укрэнерго", вчера, 26 августа, враг совершил самую масштабную с начала войны ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. "Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже начали аварийно-восстановительные работы. Энергетики будут работать 24/7, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.
Потребление остается высоким. Вчера, 26 августа, по состоянию на 8:00 (еще до начала применения ограничений) оно было на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день, в пятницу, 23 августа, в это же время, сообщили в компании.
Ранее, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что плановые графики отключений света в Украине ввели, чтобы стабилизировать систему после массированной атаки россиян 26 августа. Представитель Минэнерго сообщила, что сейчас происходит оценка повреждений на всех объектах и там, где это возможно, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть нормальную работу энергосистемы. "Надеемся отказаться или ослабить графики отключений", - добавила она.
Потребители каждой области поделены на шесть очередей, потребляющих определенное количество мегаватт. Условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.