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"Укрэнерго" сделало заявление о графиках отключений: сколько не будет света

Фото: Графики отключений света будут действовать в три и четыре очереди (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сегодня, 27 августа, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. Одновременно света не будет как минимум у половины украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"С 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в другие периоды суток - по три очереди", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиками отключений на сегодняшний день можно на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях, добавили в пресс-службе.

Как отметили в "Укрэнерго", вчера, 26 августа, враг совершил самую масштабную с начала войны ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. "Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже начали аварийно-восстановительные работы. Энергетики будут работать 24/7, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.

Потребление остается высоким. Вчера, 26 августа, по состоянию на 8:00 (еще до начала применения ограничений) оно было на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день, в пятницу, 23 августа, в это же время, сообщили в компании.

Отключения света

Ранее, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что плановые графики отключений света в Украине ввели, чтобы стабилизировать систему после массированной атаки россиян 26 августа. Представитель Минэнерго сообщила, что сейчас происходит оценка повреждений на всех объектах и там, где это возможно, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть нормальную работу энергосистемы. "Надеемся отказаться или ослабить графики отключений", - добавила она.

 

Потребители каждой области поделены на шесть очередей, потребляющих определенное количество мегаватт. Условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

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УкрэнергоОтключения света