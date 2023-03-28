В "Укрэнерго" сделали оптимистичный прогноз по свету на ближайшие полгода

Электроэнергии в Украине должно хватить на ближайшие шесть месяцев для обеспечения нужд потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей, и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме", - подчеркнул Кудрицкий.

При этом он отметил, что Украине необходимо подготовиться к следующей зиме. Это предусматривает возобновление работы поврежденных энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях и максимальную мобилизацию всех ресурсов энергосистемы.