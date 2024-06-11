"Укренерго" змінило час відключень по Україні на сьогодні: коли не буде світла

Як зауважили в "Укренерго" причиною обмежень стало споживання у спеку, яке продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

"Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Відключення світла в Івано-Франківській області

Як зазначають у "Прикарпаттяобленерго", зміни в графіках відключення електроенергії стосуються 1, 2 і 3 черг.

Зокрема, збільшується кількість годин, під час яких необхідні вимкнення до 23:00.

Відключення світла у Рівненській області

Тим часом голова Рівненської обласної державної адміністрації повідомив, що графік відключень 11 червня буде наступним:

1 черга - 14.00 - 16.30;

2 черга - 16.30 - 19.00;

3 черга - 19.00 - 21.00;

4 черга - 21.00 - 23.00.

Номер своєї черги можна дізнатись за даним посиланням.

Відключення світла у Полтавській області

Як зауважив голова Полтавської обласної державної адміністрації Філіп Пронін, тривалість застосування погодинних відключень діятиме сьогодні з 14:00 до 23:00.