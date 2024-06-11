"Укренерго" змінило час відключень по Україні на сьогодні: коли не буде світла

Сьогодні, 11 червня, подовжений термін застосування графіків погодинних відключень по всій території Україн. Обмеження будуть діяти з 14.00 до 23.00,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Як зауважили в "Укренерго" причиною обмежень стало споживання у спеку, яке продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.
"Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.
Як зазначають у "Прикарпаттяобленерго", зміни в графіках відключення електроенергії стосуються 1, 2 і 3 черг.
Зокрема, збільшується кількість годин, під час яких необхідні вимкнення до 23:00.
Тим часом голова Рівненської обласної державної адміністрації повідомив, що графік відключень 11 червня буде наступним:
Номер своєї черги можна дізнатись за даним посиланням.
Як зауважив голова Полтавської обласної державної адміністрації Філіп Пронін, тривалість застосування погодинних відключень діятиме сьогодні з 14:00 до 23:00.
Нагадаємо, напередодні в "Укренерго" зазначали інші часові рамки відключення електроенергії 11 червня по Україні, які мали тривати з 14 до 19 години.
Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі наразі по всій Україні діють планові та аварійні відключення електроенергії.
Також ми повідомляли, що через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.
В Національній енергетичній компанії "Укренерго" очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
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