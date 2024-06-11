"Укрэнерго" изменило время отключений по Украине на сегодня: когда не будет света

Сегодня, 11 июня, продлен срок применения графиков почасовых отключений по всей территории Украины. Ограничения будут действовать с 14.00 до 23.00,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Как отметили в "Укрэнерго", причиной ограничений стало потребление в жару, которое продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.
Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.
"Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.
Как отмечают в "Прикарпаттяобленерго", изменения в графиках отключения электроэнергии касаются 1, 2 и 3 очередей.
В частности, увеличивается количество часов, во время которых необходимо выключение до 23:00.
Тем временем глава Ровенской областной государственной администрации сообщил, что график отключений 11 июня будет следующим:
Номер своей очереди можно узнать по данной ссылке.
Как отметил председатель Полтавской облгосадминистрации Филипп Пронин, продолжительность применения почасовых отключений будет действовать сегодня с 14:00 до 23:00.
Напомним, накануне в "Укрэнерго" отмечали другие временные рамки отключения электроэнергии 11 июня по Украине, которые должны были продолжаться с 14 до 19 часов.
Напомним, из-за дефицита в энергосистеме сейчас по всей Украине действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии.
Также мы сообщали, что из-за жаркой погоды в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии и соответственно увеличится дефицит.
В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.
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