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"Укрэнерго" изменило время отключений по Украине на сегодня: когда не будет света

Фото: отключение света в Украине 11 июня (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 11 июня, продлен срок применения графиков почасовых отключений по всей территории Украины. Ограничения будут действовать с 14.00 до 23.00,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в "Укрэнерго", причиной ограничений стало потребление в жару, которое продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.

"Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Отключение света в Ивано-Франковской области

Как отмечают в "Прикарпаттяобленерго", изменения в графиках отключения электроэнергии касаются 1, 2 и 3 очередей.

В частности, увеличивается количество часов, во время которых необходимо выключение до 23:00.

Отключение света в Ровенской области

Тем временем глава Ровенской областной государственной администрации сообщил, что график отключений 11 июня будет следующим:

  • 1 очередь - 14.00 - 16.30;
  • 2 очередь - 16.30 - 19.00;
  • 3 очередь - 19.00 - 21.00;
  • 4 очередь - 21.00 - 23.00.

Номер своей очереди можно узнать по данной ссылке.

Отключение света в Полтавской области

Как отметил председатель Полтавской облгосадминистрации Филипп Пронин, продолжительность применения почасовых отключений будет действовать сегодня с 14:00 до 23:00.

Напомним, накануне в "Укрэнерго" отмечали другие временные рамки отключения электроэнергии 11 июня по Украине, которые должны были продолжаться с 14 до 19 часов.

Отключение света в Украине

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме сейчас по всей Украине действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии.

Также мы сообщали, что из-за жаркой погоды в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии и соответственно увеличится дефицит.

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

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