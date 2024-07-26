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"Укренерго" зменшило тривалість відключень світла на сьогодні

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 13:28
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"Укренерго" зменшило тривалість відключень світла на сьогодні Фото: Відключення світла 26 липня будуть меншими через надлишок в Польщі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Відключення світла сьогодні, 26 липня, будуть застосовувати до кінця дня. Однако тривалість відключень буде меншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"До 15:00 та у проміжках 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. 3 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень", - йдеться в повідомленні.

"Причина зменшення обсягу обмежень зараз - екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі", - йдеться в повідомленні.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 26 липня в Україні з 18:00 до 20:00 і з 23:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень, з 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 - дві черги.

Дві черги означають, що приблизно у третини споживачів не буде світла.

Покращення ситуації зі світлом

Обсяги відключень світла суттєво скоротилися в останні дні після того, як 24 липня з ремонту вийшов ще один блок АЕС.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, покращення ситуації зі світлом очікується найближчим часом через те, що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях.

Він прогнозує, що тривалість відключень світла в Україні будуть значно меншою в серпні, вересні та жовтні і непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями.

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Укренерго Відключеня світла
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