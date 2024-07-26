"Укренерго" назвало час максимальних відключень світла на сьогодні

Відключення світла сьогодні планується до кінця доби. Максимальними вони будуть з 13:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

"Сьогодні, 26 липня, заходи обмеження застосовуються з сьомої години ранку і триватимуть до кінця доби. З 7:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 і з 23:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги", - йдеться в повідомленні.

Дві черги означають, що приблизно у третини споживачів не буде світла.

Наслідки атаки РФ на енергооб’єкти

За даними прес-служби, вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти "Укренерго" в Житомирській та Чернігівській областях. Через пошкодження обладнання знеструмлювалось понад 68 тисяч споживачів в окремих районах Житомирської та Київської областей. На ранок без світла залишались близько 30 тисяч споживачів у Житомирській та Київській областях.

"Триває процес відновлення енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Покращення ситуації зі світлом

Нагадаємо, ситуація зі світлом значно покращилася після того, як 24 липня, достроково, раніше на 10 днів за запланований графік, вивели з ремонту один з атомних блоків. Крім того, зниження температури повітря суттєво скоротило споживання електроенергії. Сонячна погода сприяють збільшенню генерації на сонячних станціях.

Експерти прогнозують, що відключення світла найближчим часом будуть, але мінімальні. "Можливо, на рівні однієї черги у будні дні. Думаю, на вихідних усі будуть зі світлом", - розповів РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Споживачі кожної області поділені на шість черг, які споживають певну кількість мегават. Умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.