"Укренерго" збільшить обсяг відключень світла на другу половину дня

Графіки відключень електроенергії будуть діяти увесь день 4 липня. У другій половині дня вони будуть жорсткішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

"Обленерго застосовують дві черги графіків погодинних відключень до 13:00. З 13:00 та до 23:00 будуть діяти три черги відключень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго", для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз - визначають обленерго у кожному регіоні.