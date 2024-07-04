"Укрэнерго" увеличит объем отключений света на вторую половину дня

Графики отключения электроэнергии будут действовать весь день 4 июля. Во второй половине дня они будут жестче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Облэнерго применяют две очереди графиков почасовых отключений до 13:00. С 13:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей. Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно, определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.