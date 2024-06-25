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"Укренерго" збільшило обсяг обмежень на другу половину дня

Україна, Вівторок 25 червня 2024 10:44
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"Укренерго" збільшило обсяг обмежень на другу половину дня Фото: Відключення електроенергії будуть більш тривалими (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" збільшило обсяги обмежень електропостачання для споживачів на другу половину дня 25 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні, 25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - йдеться в повідомленні.

Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00.

"Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак", - заявили в прес-службі.

В "Укренерго" повідомили, що інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

&quot;Укренерго&quot; збільшило обсяг обмежень на другу половину дня

Нагадаємо, 24 червня, через недостатню ефективність застосованих обленерго заходів обмеження споживання, протягом дня застосовувались додаткові обмеження. Зокрема, з 13:00 до 15:48 у Дніпропетровській області були застосовані аварійні відключення.

Також з 13:00 до 23:00 застосовувався збільшений обсяг обмежень у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, Україні зараз не вистачає потужності, щоб задовольнити те споживання. За його словами, відключення необхідні, щоб не допустити блекауту.

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Укренерго Відключеня світла
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