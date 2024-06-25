"Укренерго" збільшило обсяг обмежень на другу половину дня

Фото: Відключення електроенергії будуть більш тривалими (Getty Images)

"Укренерго" збільшило обсяги обмежень електропостачання для споживачів на другу половину дня 25 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні, 25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - йдеться в повідомленні. Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00. "Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак", - заявили в прес-службі. В "Укренерго" повідомили, що інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.