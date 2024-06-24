UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укренерго" збільшило обмеження на вечір

Фото: Відключення електроенергії 24 червня будуть більшими з 19 годин (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 24 червня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. З 19:00 обсяг обмежень буде більшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Причина - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

В "Укренерго" зазначили, що 23 червня, обсяг обмежень було збільшено - замість 19:00 графіки погодинних відключень почали діяти з 11:00. "Причина - обмежена можливість використання гідроресурсів для виробництва електроенергії", - пояснили в прес-службі.

Нагадаємо, в Україні з травня відновили відключення світла для населення через втрати потужностей після російських ударів. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ті відключення, які є, це таке "найменше зло". За його словами, воно - вимушене. Це робиться для того, щоб енергосистема зберегла свою цілісність, щоб не допустити загального блекауту по країні.

У Міненерго заявили, що робити прогнози щодо того, якою буде ситуація з енергетикою в Україні в осінньо-зимовий період, ще зарано.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоВідключеня світла