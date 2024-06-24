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"Укрэнерго" увеличило ограничения на вечер

Фото: Отключения электроэнергии 24 июня будут больше с 19 часов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 24 июня, меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. С 19:00 объем ограничений будет больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, информацию о том, как это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

В "Укрэнерго" отметили, что 23 июня объем ограничений был увеличен - вместо 19:00 графики почасовых отключений начали действовать с 11:00. "Причина - ограниченная возможность использования гидроресурсов для производства электроэнергии", – пояснили в пресс-службе.

Напомним, в Украине с мая возобновили отключения света для населения из-за потерь мощностей после российских ударов. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что те отключения, которые есть, это такое "наименьшее зло". По его словам, оно - вынужденное. Это делается для того, чтобы энергосистема сохранила свою целостность, чтобы не допустить всеобщего блекаута по стране.

В Минэнерго заявили, что делать прогнозы по поводу того, какой будет ситуация с энергетикой в Украине в осенне-зимний период, еще рано.

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УкрэнергоОтключения света