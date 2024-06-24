"Укрэнерго" увеличило ограничения на вечер

"Причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, информацию о том, как это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

В "Укрэнерго" отметили, что 23 июня объем ограничений был увеличен - вместо 19:00 графики почасовых отключений начали действовать с 11:00. "Причина - ограниченная возможность использования гидроресурсов для производства электроэнергии", – пояснили в пресс-службе.