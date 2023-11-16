"Укренерго" збільшило борг перед "Гарантованим покупцем" до 33,6 млрд гривень

"Укренерго" продовжує накопичувати борги перед ДП «Гарантований покупець» та станом на кінець першої декади листопада заборгованість виросла до 33,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора з економіки та фінансів держпідприємства Станіслава Сову.

"У нас борг на 1 жовтня був 31,7 млрд грн. На кінець жовтня 33 млрд грн. Зростання за жовтень на 1,7 млрд грн", - сказав він.

Водночас він повідомив, що в останній день жовтня компанією "Укренерго" було сплачено 100 млн грн, тоді як авансовий платіж мав скласти 1,2 млрд грн. Та при цьому на початку листопада компанією сплачено 500 млн грн в рахунок авансу жовтня.

"Тобто маємо ще зростання на 600 млн грн", - зазначив Сова.

Також він підкреслив, що "Укренерго" з початку року перераховано Гарпоку всього 3 млрд грн, хоча в тарифі на передачу "Укренерго" закладено значно більшу суму на здійснення потрібних розрахунків.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.