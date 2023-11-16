ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" збільшило борг перед "Гарантованим покупцем" до 33,6 млрд гривень

Четвер 16 листопада 2023 19:36
UA EN RU
"Укренерго" збільшило борг перед "Гарантованим покупцем" до 33,6 млрд гривень Фото: "Укренерго" збільшило борг перед "Гарантованим покупцем" до 33,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

"Укренерго" продовжує накопичувати борги перед ДП «Гарантований покупець» та станом на кінець першої декади листопада заборгованість виросла до 33,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора з економіки та фінансів держпідприємства Станіслава Сову.

"У нас борг на 1 жовтня був 31,7 млрд грн. На кінець жовтня 33 млрд грн. Зростання за жовтень на 1,7 млрд грн", - сказав він.

Водночас він повідомив, що в останній день жовтня компанією "Укренерго" було сплачено 100 млн грн, тоді як авансовий платіж мав скласти 1,2 млрд грн. Та при цьому на початку листопада компанією сплачено 500 млн грн в рахунок авансу жовтня.

"Тобто маємо ще зростання на 600 млн грн", - зазначив Сова.

Також він підкреслив, що "Укренерго" з початку року перераховано Гарпоку всього 3 млрд грн, хоча в тарифі на передачу "Укренерго" закладено значно більшу суму на здійснення потрібних розрахунків.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені