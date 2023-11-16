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"Укрэнерго" увеличило долг перед "Гарантированным покупателем" до 33,6 млрд гривен

Четверг 16 ноября 2023 19:36
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"Укрэнерго" увеличило долг перед "Гарантированным покупателем" до 33,6 млрд гривен Фото: "Укрэнерго" увеличило долг перед "Гарантированным покупателем" до 33,6 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

"Укрэнерго" продолжает накапливать долги перед ГП "Гарантированный покупатель" и по состоянию на конец первой декады ноября задолженность выросла до 33,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора по экономике и финансам госпредприятия Станислава Сову.

"У нас долг на 1 октября был 31,7 млрд грн. К концу октября 33 млрд грн. Рост за октябрь на 1,7 млрд грн", - сказал он.

В то же время он сообщил, что в последний день октября компанией "Укрэнерго" было уплачено 100 млн грн, в то время как авансовый платеж должен был составить 1,2 млрд грн. Но при этом в начале ноября компанией уплачено 500 млн грн в счет аванса октября.

"То есть еще рост на 600 млн грн", - отметил Сова.

Также он подчеркнул, что "Укрэнерго" с начала года перечислено Гарпоку всего 3 млрд грн, хотя в тарифе на передачу "Укрэнерго" заложена значительно большая сумма на осуществление нужных расчетов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

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