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В "Укренерго" заявили про серйозні перешкоди для нормальної роботи ДніпроГЕС

Неділя 02 червня 2024 23:24
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В "Укренерго" заявили про серйозні перешкоди для нормальної роботи ДніпроГЕС Фото: в "Укренерго" оцінили можливість роботи ДніпроГЕС після російських обстрілів (uhe.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Дніпровська гідроелектростанція (ДніпроГЕС) була дуже пошкоджена російськими ракетними ударами. Технічний стан станції наразі оцінюється як складний, що, зокрема, впливає на можливість нормальної роботи об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі "Суспільне".

За його словами, ДніпроГЕС станом на зараз "перебуває у скрутному становищі з точки зору технічного стану".

В "Укренерго" нагадали, що по цій станції російські окупанти завдавали ударів не вперше.

"Ворог протягом цього року декілька разів атакував ДніпроГЕС", - зазначив Кудрицький.

Він додав, що станція нині "дуже пошкоджена". Говорячи про можливість нормалізації роботи ДніпроГЕС голова "Укренерго" звернув увагу, що внаслідок обстрілу стабілізувати робочі процеси на об'єкті важко.

"Є серйозні перешкоди для її нормальної роботи" - сказав Кудрицький.

Удари РФ по ДніпроГЕС

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські загарбники під час чергового масованого удару по Україні знову атакували дві українські ТЕС. Після ворожого обстрілу, зокрема, у Запоріжжі був перекритий рух через дамбу Дніпровської ГЕС на деякий час.

Варто зазначити, що минулого разу по цій станції російські терористи завдавали ударів у березні.

Додамо, 1 червня глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ДніпроГЕС перебуває в критичному стані після ракетної атаки окупантів по Запоріжжю.

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