"Укренерго" запровадило екстрені відключення по всій Україні, пів Києва вже без світла

У вівторок, 15 листопада, у всіх регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії на тлі обстрілів окупантів. Половина споживачів у Києві залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
"Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК "Укренерго", енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. У тому числі й у столиці", - написав Кличко.
За його словами, такий крок є необхідним для збалансування енергосистеми.
"Графіки стабілізаційних відключень поки що не діють. У столиці без світла попередньо не менше половини клієнтів", - додав міський голова.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок обстрілу було зафіксовано влучення по трьох багатоповерхівках у Печерському районі.
Також ми писали, що у Житомирі 15 листопада пролунали вибухи. За інформацією місцевих жителів, місто частково залишилося без води та світла.
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