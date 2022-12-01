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"Укренерго" залучило від Нідерландів та ЄБРР 372 млн євро: куди направлять кошти

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 17:26
"Укренерго" залучило від Нідерландів та ЄБРР 372 млн євро: куди направлять кошти Фото: "Укренерго" залучило мільйони євро для відновлення енергосистеми країни (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Національна енергетична компанія "Укренерго" залучила 372 млн євро від ЄБРР та Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НЕК "Укренерго".

Як зазначено у повідомленні компанії, залучено 300 млн євро кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також 72 млн євро грантових коштів від Нідерландів. Кошти будуть спрямовані на відновлення електромереж та підвищення фінансової стабільності компанії.

"Зокрема, 150 млн євро кредитних коштів ЄБРР та 72 млн євро голандського гранту будуть спрямовані на закупівлю обладнання, яке терміново необхідне для підстанцій, що зазнали масованих ракетних ударів росіян. Решта 150 млн євро кредиту ЄБРР буде використана для поповнення обігових коштів "Укренерго", зокрема для виконання фінансових зобов’язань компанії на ринку електроенергії в умовах неплатежів, що виникли на ринку через війну", - пояснює пресслужба.

За словами директора з інвестицій "Укренерго" Олега Павленка, це прискорить придбання критично необхідного обладнання та відновлення мереж, пошкоджених російськими ракетами, дозволить зменшити необхідні витрати на придбання обладнання для відновлення енергомережі, що зазнала значних пошкоджень внаслідок вже семи масованих ракетних атак ворога.

Крім того, "Укренерго" активно залучає допомогу міжнародних колег та партнерів у вигляді необхідного обладнання та фінансів.

"Це допомагає нам швидше ремонтувати та відновлювати мережі, підтримувати стабільну роботу енергосистеми та функціонування ринку електроенергії в екстремальних умовах війни", - підкреслюється у повідомленні компанії.

Вчора, 30 листопада, РБК-Україна повідомляло, що виробники електроенергії забезпечують більше ніж 70% електроспоживання в країні.

Ще раніше ми писали, що енергетики ввели в роботу ще один атомний блок українських АЕС.

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