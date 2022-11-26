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Потужність збільшується. Енергетики ввели в роботу ще один атомний блок

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Україна, Субота 26 листопада 2022 11:28
Потужність збільшується. Енергетики ввели в роботу ще один атомний блок Фото: ще один атомний блок АЕС ввели в роботу (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетики ввели в роботу ще один атомний блок українських АЕС. Проте дефіцит електроенергії все ще становить 25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що ще один атомний блок допоможе збільшити потужність, отже згодом дефіцит буде зменшуватися.

"Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання", - йдеться у повідомленні.

Зараз по всій території України діють відключення світла, аби обмежити споживання.

Нагадаємо, вчора в "Укренерго" пояснили, що змінили тактику щодо відключень. Тепер обленерго отримують не обсяг обмежень, а ліміт споживання по області.

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АЕС Електроенергія Укренерго
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