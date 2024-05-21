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"Укренерго" закликає українців готуватися до непростої зими: чи буде світло

Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українці мають готуватися до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку. Адже в холодну пору року споживання електроенергії зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що українці мають на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла.

"Можу сказати, що нас очікує непроста зима. Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", - сказав Кудрицький.

 

Відключення світла в Україні

Після поновлення обстрілів Росією об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит електроенергії.

З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

У зв'язку з цим з початку травня у всіх областях України майже щодня діють графіки відключення світла.

Додамо, завтра, 22 травня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла