"Укренерго" закликає українців готуватися до непростої зими: чи буде світло

Відключення світла в Україні

Після поновлення обстрілів Росією об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит електроенергії.

З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

У зв'язку з цим з початку травня у всіх областях України майже щодня діють графіки відключення світла.

Додамо, завтра, 22 травня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

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