"Укрэнерго" призывает украинцев готовиться к непростой зиме: будет ли свет

Отключение света в Украине

После обновления обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры в Украине наблюдается дефицит электроэнергии.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

В связи с этим с начала мая во всех областях Украины почти ежедневно действуют графики отключения света.

Добавим, завтра, 22 мая, графики почасовых отключений света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

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