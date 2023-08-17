"Укренерго" зафіксувало новий літній рекорд електроспоживання, брало аварійну допомогу

"Вчора, 16 серпня, в енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня", - пише "Укренерго".

Через зменшення світлового дня й хмару погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечерні години під час піка електроспоживання. Зокрема обсяг імпорту був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.

"Тому "Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання. Але аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока", - додає пресслужба.

Наслідки обстрілів

Через нічну атаку було зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області. Через це відбулось знеструмлення 10 тисяч споживачів. Енергоживлення було повністю відновлено.

"Через обстріли були зафіксовані нові пошкодження у електромережах на Харківщині, Херсонщині та Донеччині. Через бойові дії знеструмлено 429 населених пунктів. Відновлення живлення відбувається з дозволу військових та за безпекової ситуації", - додає "Укренерго".

Також вдень на дві години була знеструмлена частина споживачів у Миколаєві внаслідок аварійної ситуації.

Як допомогти енергосистемі:

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими ворог вдався до масштабних обстрілів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії. Перші відключення, наприклад, відбувались коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність.