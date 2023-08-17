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"Укрэнерго" зафиксировало новый летний рекорд электропотребления, принимало аварийную помощь

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, вчера, 16 августа, был зафиксирован новый летний рекорд потребления. В результате "Укрэнерго" принимало аварийную помощь в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Вчера, 16 августа, в энергосистеме в 21:00 был зафиксирован новый летний рекорд потребления. Он на 0,4% превысил предыдущий максимум, который был 19 июля", - пишет "Укрэнерго". 

Из-за уменьшения светового дня и облачной погоды в некоторых регионах солнечные электростанции производили меньше электроэнергии в вечерние часы во время пика электропотребления. В частности объем импорта был недостаточен для компенсации разницы между потреблением и производством. 

"Поэтому "Укрэнерго" брало аварийную помощь в Румынии с 19:00 до 22:00 мощностью 400 МВт каждый час для обеспечения потребления. Но аварийная помощь - это последний инструмент преодоления дефицита мощности в энергосистеме, и стоимость такой электроэнергии высокая", - добавляет пресс-служба. 

Последствия обстрелов 

Из-за ночной атаки было зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Из-за этого произошло обесточивание 10 тысяч потребителей. Энергопитание было полностью восстановлено. 

"Из-за обстрелов были зафиксированы новые повреждения в электросетях в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Из-за боевых действий обесточены 429 населенных пунктов. Восстановление питания происходит с разрешения военных и при ситуации с безопасностью", - добавляет "Укрэнерго". 

Также днем на два часа была обесточена часть потребителей в Николаеве в результате аварийной ситуации. 

Как помочь энергосистеме: 

  • выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими по очереди;
  • переносите пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;
  • выключайте свет, когда выходите из помещения.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой враг прибег к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

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Укрэнерго