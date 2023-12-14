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"Укренерго" заборгувала 17 млрд грн на балансуючому ринку. Борг перед нею складає 30 млрд грн

Фото: голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Укренерго" заборгувала учасникам балансуючого ринку електроенергії 17,4 млрд гривень, тоді як самі учасники цього сегменту ринку винні компанії понад 30 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Станом на 1 грудня борг перед нами на балансуючому ринку складає 30,1 млрд гривень. Наш борг, своєю чергою, перед сторонами відповідальними за баланс - це перед надавачами послуг з балансування складає 17,4 млрд грн", - сказав він.

Кудрицький пояснив, що проблеми боргів на балансуючому ринку пов’язана з тим, що є багато споживачів, що споживають електроенергію та не оплачують її.

"Це проблема балансуючого ринку. Вона сьогодні, можна констатувати, що не є вирішеною. І якогось значного покращення саме в цьому сегменті ми не бачимо", - наголосив голова "Укренерго".

Він додав, що борг перед "Укренерго" щомісяця зростає приблизно на 700-800 млн грн і в основному цей борг формує постачальник останньої надії компанія "Укрінтеренерго".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

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Укренерго