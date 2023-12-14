"Укрэнерго" должна 17 млрд грн на балансирующем рынке. Долг перед ней составляет 30 млрд грн

"По состоянию на 1 декабря долг перед нами на балансирующем рынке составляет 30,1 млрд гривен. Наш долг, в свою очередь, перед сторонами ответственными за баланс - это перед поставщиками услуг по балансировке составляет 17,4 млрд грн", - сказал он.

Кудрицкий объяснил, что проблема долгов на балансирующем рынке связана с тем, что есть много потребителей, потребляющих электроэнергию и не оплачивающих ее.

"Это проблема балансирующего рынка. Она сегодня, можно констатировать, что не решена. И какого-то значительного улучшения именно в этом сегменте мы не видим", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

Он добавил, что долг перед "Укрэнерго" ежемесячно растет примерно на 700-800 млн. грн. и в основном этот долг формирует поставщик последней надежды компания "Укринтерэнерго".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.