"Укренерго" заборгувала 17 млрд грн на балансуючому ринку. Борг перед нею складає 30 млрд грн
Компанія "Укренерго" заборгувала учасникам балансуючого ринку електроенергії 17,4 млрд гривень, тоді як самі учасники цього сегменту ринку винні компанії понад 30 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.
"Станом на 1 грудня борг перед нами на балансуючому ринку складає 30,1 млрд гривень. Наш борг, своєю чергою, перед сторонами відповідальними за баланс - це перед надавачами послуг з балансування складає 17,4 млрд грн", - сказав він.
Кудрицький пояснив, що проблеми боргів на балансуючому ринку пов’язана з тим, що є багато споживачів, що споживають електроенергію та не оплачують її.
"Це проблема балансуючого ринку. Вона сьогодні, можна констатувати, що не є вирішеною. І якогось значного покращення саме в цьому сегменті ми не бачимо", - наголосив голова "Укренерго".
Він додав, що борг перед "Укренерго" щомісяця зростає приблизно на 700-800 млн грн і в основному цей борг формує постачальник останньої надії компанія "Укрінтеренерго".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.
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