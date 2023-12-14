"Укрэнерго" должна 17 млрд грн на балансирующем рынке. Долг перед ней составляет 30 млрд грн
Компания "Укрэнерго" должна участникам балансирующего рынка электроэнергии 17,4 млрд гривен, тогда как сами участники этого сегмента рынка должны компании более 30 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
"По состоянию на 1 декабря долг перед нами на балансирующем рынке составляет 30,1 млрд гривен. Наш долг, в свою очередь, перед сторонами ответственными за баланс - это перед поставщиками услуг по балансировке составляет 17,4 млрд грн", - сказал он.
Кудрицкий объяснил, что проблема долгов на балансирующем рынке связана с тем, что есть много потребителей, потребляющих электроэнергию и не оплачивающих ее.
"Это проблема балансирующего рынка. Она сегодня, можно констатировать, что не решена. И какого-то значительного улучшения именно в этом сегменте мы не видим", - подчеркнул глава "Укрэнерго".
Он добавил, что долг перед "Укрэнерго" ежемесячно растет примерно на 700-800 млн. грн. и в основном этот долг формирует поставщик последней надежды компания "Укринтерэнерго".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.
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