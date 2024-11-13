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"Укренерго" вводить відключення світла для бізнесу: яка причина

Фото: для бізнесу ввели відключення світла 13 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

По Україні вводять відключення світла у середу, 13 листопада. Енергетики обмежують споживання для бізнесу та промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Причина відключення світла - короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

Обмеження діятимуть упродовж дня для бізнесу та промислових споживачів. Після усунення проблем ввечері обмеження будуть скасовані. Бізнес також закликають активніше імпортувати електроенергію для власних потреб.

В "Укренерго" наголошують, що сьогодні жодних обмежень для населення не передбачається.

"Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання", - йдеться у повідомленні.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, вчора на тлі повідомлень про зліт російських бомбардувальників у низці областей запроваджували аварійні відключення світла. Окупанти не здійснили ракетну атаку, тому до середини дня обмеження були скасовані.

Сьогодні, 13 листопада, через російський обстріл жителів Києва попередили про можливі відключення світла.

Як повідомлялося, у Житомирській області з 7:00 ввели графіки відключень світла для непобутових споживачів.

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