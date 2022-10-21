"Укренерго" вводить контрольоване споживання електроенергії: список областей

Внаслідок різкого зростання рівня витрат електроенергії, "Укренерго" повертає тимчасове контрольоване обмеження споживання в низці областей та Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Укренерго ".

"Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження", - додає "Укренерго".

Це допоможе знизити навантаження й дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого Росією обладнання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в частині Житомира відсутнє електропостачання. Міський голова міста Сергій Сухомлин попередив про перенапруження на одній з підстанцій.

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