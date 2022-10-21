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"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей

Фото: "Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате резкого роста уровня расхода электроэнергии, "Укрэнерго" возвращает временное контролируемое ограничение потребления в ряде областей и Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Укрэнерго" возвращает временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Черкасской области;
  • Житомирской области.

Это поможет снизить нагрузку и даст энергетикам время для ремонта поврежденного Россией оборудования.

"Напомним, как диспетчеры Укрэнерго принимают решение о временном отключении: если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений, то в таком регионе водятся временные ограничения", - добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в части Житомира отсутствует электроснабжение. Городской глава города Сергей Сухомлин предупредил о перенапряжении на одной из подстанций.

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Укрэнерго