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"Укренерго" вводить контрольоване споживання електроенергії: список областей

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П'ятниця 21 жовтня 2022 11:31
"Укренерго" вводить контрольоване споживання електроенергії: список областей Фото: "Укренерго" вводить контрольоване споживання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок різкого зростання рівня витрат електроенергії, "Укренерго" повертає тимчасове контрольоване обмеження споживання в низці областей та Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Укренерго" повертає тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області.

Це допоможе знизити навантаження й дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого Росією обладнання.

"Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження", - додає "Укренерго".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в частині Житомира відсутнє електропостачання. Міський голова міста Сергій Сухомлин попередив про перенапруження на одній з підстанцій.

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