"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей

В результате резкого роста уровня расхода электроэнергии, "Укрэнерго" возвращает временное контролируемое ограничение потребления в ряде областей и Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Укрэнерго ".

"Напомним, как диспетчеры Укрэнерго принимают решение о временном отключении: если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений, то в таком регионе водятся временные ограничения", - добавляет "Укрэнерго".

Это поможет снизить нагрузку и даст энергетикам время для ремонта поврежденного Россией оборудования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в части Житомира отсутствует электроснабжение. Городской глава города Сергей Сухомлин предупредил о перенапряжении на одной из подстанций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.