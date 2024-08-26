"Укренерго" ввело екстрені відключення світла по Україні

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють", - йдеться в повідомленні.

Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців, додали в прес-службі.

Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракет і дронів.

У низці міст України пролунали вибухи. Зокрема у Києві працює протиповітряна оборона.

У Києві та низці областей почались перебої зі світлом. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло. Крім того, "Київводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

В Одесі також спостерігаються перебої з електроенергією, через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла. У Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.