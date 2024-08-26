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"Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по Украине

Фото: отключение света ввели 26 августа из-за ракетного удара (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света во время массированного ракетного удара РФ по Украине 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют", - говорится в сообщении.

Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев, добавили в пресс-службе.

Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракет и дронов.

В ряде городов Украины раздались взрывы. В частности, в Киеве работает противовоздушная оборона.

В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы исчез свет. Кроме того, "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

В Одессе также наблюдаются перебои с электроэнергией, из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта.

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

Подробнее об атаке 26 августа читайте в материале РБК-Украина "Украина под массированным ударом. Что известно об атаке сейчас".

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УкрэнергоРакетыОтключения света